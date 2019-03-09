رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام في منصبه

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تقدم رئيس وزراء بيرو سيزار فيلانويفا، باستقالته من منصبه الذى تسلمه قبل أقل من عام.

وذكرت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برنسا لاتينا"، اليوم السبت، أن رئيس البلاد مارتن فيزكارا قبل استقالة فيلانويفا أمس، وأثار التوقعات بشأن تغييرات فى تشكيل الحكومة، قائلا، خلال كلمة ألقاها فى فعالية للاحتفال باليوم العالمى للمرأة فى العاصمة ليما، إن الحكومة ستضم المزيد من السيدات فى مناصب وزارية.

يأتى ذلك بعد أن شهدت شعبية الرئيس فيزكارا ورئيس الوزراء فيلانويفا تراجعا فى استطلاعات الرأى، وسط انتقادات لهما بشأن أداء وزراء الحكومة وحدود صلاحيتهم. وتسلم فيلانوفيا منصبه فى 1 أبريل 2018، وتشير التقارير إلى أن استقالته جاءت لأسباب شخصية وليست بسبب خلافات مع الرئيس.