بعد شجار وقع بينهما…حارس سيارات يقتل زميله بطنجة

اهتزت طنجة ليلة الجمعة/السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها حارس للسيارات، بعدما أجهز عليه زميله بضربة قاتلة إثر شجار وقع بينهما، بإحدى مواقف السيارات، القريبة من كورنيش البلايا.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الصراع نشب بسبب حراسة الموقف، حيث سرعان ما تحولت الملاسنات الكلامية إلى ضرب وجرح، أدى إلى مقتل حارس السيارات فورا، وتوقيف المشتبه به الملقب ب “الفاسي”.
واقتادت عناصر المداومة الأمنية، المشتبه به، إلى مقر الدائرة الأولى، من أجل التحقيق معه حول ملابسات جريمة القتل، تحت إشراف النيابة العامة.
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