أول سائقة لشاحنات النظافة بالمغرب: لا أجد صعوبة في العمل اسوة بالرجال -فيديو

كرمت مجموعة أوزون للبيئة والتنمية، مساء اليوم الجمعة، العشرات من نسائها العاملات في قطاع النظافة وذلك تزامنا مع تخليد يوم المرأة العالمي ابذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة.

وضمن النساء اللتي جرى تكريمهن كانت فطومة التريعي التي تعتبر أول سيدة تعمل بسياقة شاحنات النظافة، ضمن فرع الشركة بمدينة الصويرة.

وفي تصريح لليوم 24 أكدت التريعي على أنها تمارس عملها بأريحية تامة ولا تشعر بأي نقص أو عجز عن القيام بهذه المهمة إسوة بباقي الرجال.

وكانت مجموعة أوزون قد توجت مساء اليوم اثنين من نسائها العاملات بلقبي ملكة جمال أفريقيا للنظافة، وملكة جمال المغرب للنظافة، كما كرمت العشرات من النساء العاملات معها.

وعاد اللقب وطنيا للمستخدمة حسناء فردوس، 22 سنة، التي تعمل باستغلالية مدينة صفرو ، فيما آل اللقب الإفريقي لميمونة تراوري العاملة بشركة أوزون بدولة مالي.

وجاء ذلك خلال حفل نظمته المجموعة بالرباط في ختام المسابقة التي شاركت فيها النساء المستخدمات بالمجموعة في المغرب ومالي والكوت ديفوار والسودان وغيرها من البلدان الإفريقية التي تتواجد بها أوزون.

عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات أكد في تصريح بالمناسبة أن نساء قطاع النظافة يستحقبن أكثر من التكريم بالنظر للخدمات الجليلة التي يقدمنها للمجتمع زيادة على قيامهن بأعباء رعاية أسرهن.

وأشار المتحدث إلى أن النساء يشكلن ركيزة أساسية في عمل مجموعة “أوزون” لا على المستوى الوطني أو في الدول الإفريقية التي تشتغل بها المجموعة، وضمنها دولة مالي التي يشتغل بها المئات من المستخدمات اللاتي انتشلن من البطالة.