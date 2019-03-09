مرشح جديد على طاولة ريال مدريد لتعويض رحيل المدرب سولاري المرتقب

أكدت تقارير إعلامية إسبانية خلال الساعات الأخيرة، أن المدرب الهولندي كلارنس سيدورف، مرشح بدوره لتعويض رحيل سانتياغو سولاري المرتقب، من قيادة ريال مدريد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مدرب المنتخب الكاميرون يعد ضمن خيارات “الميرنغي” خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد كبوة النتائج التي لاحقت ريال مدريد بالفترة الأخيرة، بإقصاءه من دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وابتعاده بنسبة كبيرة من المنافسة على “الليغا”.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس فريق ريال مدريد، قد باشر اتصالاته سابقاً بكل من زين الدين زيدان للعودة إلى “البيرنابيو”، إضافة إلى تواصله مع جوزي مورينيو، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد، والذي سبق له أيضاَ قيادة الملكي.