في عيد المرأة.. العثور على الشابة سارة مرمية في الشارع في بني ملال

بعدما تصدرت أخبارها، قبل سنوات، جميع الصحف، والمواقع الإخبارية، وحظيت باهتمام، وتضامن جمعيات مدنية في إقليم “الفقيه بنصالح”، و”بني ملال”، تم العثور، يوم أمس الخميس، على الشابة سارة، مغمى عليها، أمام المستشفى الجهوي في بني ملال، وأثار الجروح بادية على يدها، ورأسها.

وحسب مهدي مزيان، عن ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان في بني ملال، فإن أحد أعضاء ائتلاف الكرامة، عثر، أمس، على الشابة سارة، وهي في وضعية حرجة، مرمية على الأرض في الشارع”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “بعد تدخلات عديدة، توجد سارة، حاليا، في المستشفى الجهوي في بني ملال، نظرا إلى أن المدينة تفتقر إلى مستشفى للرعاية النفسية للنساء، بينما تتوفر على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية للرجال فقط”.

وتساءل المتحدث ذاته، كيف “يعقل أن تفتقر مدينة بني ملال إلى مستشفى يعنى بالصحة النفسية والعقلية لفائدة النساء؟، وكيف تترك الشابة سارة عرضة للشارع وأمام أعين الجميع؟”.

وعانت سارة، قبل سنوات، حياة التشرد، والضياع في مدينة الفقيه بن صالح، إلا أنها حاولت أن تبدأ حياة جديدة في مركز للرعاية الاجتماعية في المدينة نفسها لتنقطع أخبارها، قبل العثور عليها مرمية على الأرض أمام المستشفى الجهوي في بني ملال، مع أثار جروح خطيرة على مستوى يدها، ورأسها.