مجد الكروم: اعتقال 4 شبان بزعم الاعتداء على أفراد الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة، ليلة الجمعة - السّبت، 4 شبّان من قرية مجد الكروم بعد شجار عائلي بزعم "الاعتداء على أفراد الشرطة".
وادّعت الشرطة أن الشبان المعتقلين "اعتدوا على أفرادها بمجّرد وصولهم إلى مكان الشجار"، واصفًا ما جرى بأنه "هجوم عنيف" على الشرطة.
وخلال الشجار، قام أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار في الهواء، بينما نقل آخر لتلقي العلاج في المشفى بعد كسر في حنكه جراء تعرضه للضرب.
وقالت الشرطة إن الشبّان في العشرينيّات من أعمارهم، وإنها ستطلب تمديد اعتقالهم، مساء اليوم، السبت، في محكمة الصلح بحيفا.
وأضافت الشرطة أن أفرادها لا زالت في القرية للبحث عن مشتبهين آخرين.
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