انت الان تتابع تفاصيل خبر رغم فشل القمة.. ترامب: علاقتي مع جونغ أون جيدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنها لا تزال "جيدة" رغم فشل القمة الأخيرة بينهما في فيتنام.

وقال ترامب في البيت الأبيض، الجمعة: "أعتقد أنها لا تزال جيدة"، وذلك رداً على سؤال عن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، بعد أسبوع من فشله في التوصل إلى اتفاق ولو جزئياً مع الأخير حول تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية.

وكانت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أقرّت، في وقت سابق من الجمعة، للمرة الأولى، بفشل القمة التي كان من المفترض أن تشكّل استكمالاً لقمّة تاريخية أولى عقدها الزعيمان في سنغافورة، عام 2018.

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الوكالة الكورية الشمالية أعلنت أن "الشعب في الداخل والخارج يشعر بالأسف، ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية انتهاء القمة من دون التوصل لاتفاق".

وبعد التعثّر الذي سُجل بعد لقاء الزعيمين الذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، في 27 فبراير الماضي، قال خبراء إن بيونغ يانغ بدأت بإعادة بناء منشأة سوهي لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى، التي كان الزعيم الكوري الشمالي قد وافق، العام 2018، على إغلاقها في إطار جهود بناء الثقة بين الطرفين.

وحذر ترامب، الأربعاء الماضي، من أنه "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" في حال تأكدت تقارير عن أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع سوهي.