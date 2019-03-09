انت الان تتابع تفاصيل خبر 12 قتيلاً وجريحاً في تفجير استهدف مركز مدينة الموصل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - قُتل شخصان وأصيب 10 آخرون؛ إثر تفجير استهدف مركز مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، أمس الجمعة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن "اعتداءً إرهابياً، بواسطة عجلة مركونة صفراء اللون، وقع أمام أحد المطاعم في حي المثنى، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت الخلية أن الاعتداء أسفر عن مقتل رجل أمن، وفتاة، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

في حين لم تتبنَّ أي جهةٍ الهجوم حتى الآن.

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وفي 28 فبراير الماضي، شهدت مدينة الموصل اعتداء إرهابياً بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب السور الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر؛ وهو ما تسبب في مقتل مدني، وإصابة 13 آخرين بجروح.

والخميس الماضي، قُتل 6 عناصر من قوات الحشد الشعبي وأصيب 31 آخرون، في كمين نصبه عناصر تنظيم "داعش" على طريق الموصل-كركوك، بحسب بيان وزارة الدفاع العراقية.

وزاد نشاط "داعش" مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة بأرجاء البلاد، وعاد تدريجياً إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة، على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.