بالصور.. الحرائر حول العالم يحتفلن بيوم المرأة.. ونظام أردوغان يقمعهن

في 8 مارس/آذار من عام 1908 خرج الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر في شوارع نيويورك حاملات قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار "خبز وورود"، مطالبات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.. إلا أن تخصيص يوم الثامن من مارس/آذار من كل عام يوم عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، حيث وافقت الأمم المتحدة على تبني هذه المناسبة عام 1977 عندما أصدرت قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول بالتالي ذلك اليوم رمزا لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهن.



ونرصد من خلال الصور التالية احتفالات النساء حول العالم بيوم المرأة:







في تركيا خرجت النساء إلى شوارع إسطنبول للمطالبة بالحرية والمساوة، إلا أن نظام أردوغان تصدى لهذه المسيرات الحاشدة كما أطلق باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع.

الصورة توضح حجم الحشود من السيدات في شوارع إسطنبول.

وفي فنزويلا ألقى زعيم المعارضة خوان جوايدو كلمة وسط حشد من السيدات في العاصمة كراكاس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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أما في الولايات المتحدة فكانت الاحتفالات بيوم المرأة هادئة، حيث طالبن فقط بالمساواة مع الرجل في مختلف ميادين العمل.

ولم تفوت الجزائريات اليوم العالمي للمرأة للمشاركة برأيهن في الأحداث التي تشهدها بلادهن، حيث تتواصل المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد كانت الاحتفالات حاشدة.

وتعود بداية فكرة اليوم العالمي للمرأة إلى عام 1856 حينما خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع "نيويورك" ضد الظروف اللاإنسانية التي كانت السيدات يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين وقتها إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول أعمالهم.