سياسية أمريكية: قطر نقطة ضعف تستغلها إيران لاختراق الخليج العربي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السياسية الأمريكية لندا فيلوا
قالت السياسية الأمريكية لندا فيلوا، إن دولة قطر تعد نقطة ضعف يستغلها النظام الإيراني الإجرامي، لاختراق الخليج العربي.
وأكدت فيلوا في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، على هامش مشاركتها في مظاهرات المعارضة الإيرانية ضد نظام طهران بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن قطر لا يوجد بها أي شيء يغري النظام الإيراني سوى موقعها في منطقة الخليج العربي، التي حاولت مرارا اختراقه وفشلت.
وأشارت فيلوا التي ترأس منظمة تكافؤ الفرص الأمريكية، إلى أن النظام الإيراني متورط في الإرهاب مع كل التنظيمات المتطرفة بالشرق الأوسط، وخصوصا في سوريا والعراق، حيث يوجد تنظيم داعش الإرهابي وبقايا تنظيم القاعدة.
وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني متورط في عمليات قتل جماعية، ويجب على الجميع أن يقف ضد نظام الملالي، مطالبة الدوحة بوقف التعاون مع ملالي طهران والحفاظ على وحدة الصف الخليجي.
ونظمت المعارضة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، مسيرة احتجاجية ضد نظام طهران القمعي، حملت عنوان "تجمع ومسيرة لإيران حرة" شارك بها الآلاف.
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