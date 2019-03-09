خطط مارك زوكربيرج تضع «فيسبوك» في صراع مع أوروبا

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خطة جديدة وضعها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتسهيل التواصل بين تطبيقات "واتس آب" و"انستجرام" و"ماسنجر" من شأنها أن تتسبب في صراع جديد بين الموقع والاتحاد الأوروبي

كتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الأربعاء الماضي، في تدوينة مطولة على حسابه الشخصي، أنه يخطط لدمج تطبيقات "واتس آب" و"انستجرام" و"ماسنجر"، مما يسهل على المستخدمين التواصل عبر المنصات الثلاثة المملوكة لـ"فيسبوك"، ومن المرجح أن تواجه الخطة معارضة شديدة في أوروبا، حيث تتعارض هذه الخطوة بشكل كامل مع قوانين الخصوصية الشاملة التي وضعها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحذر فيها "فيسبوك" من مشاركة بيانات المستخدمين بين شركاتها.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه لجنة حماية البيانات الأيرلندية، أصدرت في يناير الماضي، بيانا غير معتاد، عندما أفصحت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة عن خطط زوكربيرج لتوحيد البنية التحتية الأساسية للتطبيقات. وتعد أيرلندا هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن قضايا الخصوصية في موقع "فيسبوك" داخل الاتحاد

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه لجنة حماية البيانات الأيرلندية، أصدرت في يناير الماضي، بيانا غير معتاد، عندما أفصحت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة عن خطط زوكربيرج لتوحيد البنية التحتية الأساسية للتطبيقات. وتعد أيرلندا هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن قضايا الخصوصية في موقع "فيسبوك" داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تستضيف وارسو مقر الشركة الإقليمي. وطلبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية "إحاطة عاجلة حول الخطط المقترحة"، وقالت إنه "ستدقق عن كثب" في خطط شركة التكنولوجيا العملاقة. وأضافت "أن المقترحات السابقة لمشاركة البيانات بين شركات الفيسبوك أثارت مخاوف مهمة تتعلق بحماية البيانات، وستسعى اللجنة إلى الحصول على ضمانات مبكرة بأن جميع هذه المخاوف سوف تؤخذ فى الاعتبار بالكامل". وقالت "فيسبوك" في بيان له يوم الخميس، إن خططه "لا تزال في المراحل المبكرة"، وأن "الاندماج سيستغرق وقتا ونقاشات مطولة، حيث توجد تحديات فنية وغيرها من التحديات التي يجب دراستها بعناية". فيسبوك يستخدم رقم هاتفك لأغراض أخرى إلا أن الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن المشاكل المتعلقة برؤية زوكربيرج لـ"فيسبوك" لا تتعلق بالمخاوف من خصوصية البيانات فقط، حيث من المتوقع أن يتدخل البرلمان الأوروبي لمكافحة الاحتكار. ففي الشهر الماضي فقط، قرر مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا أن "فيسبوك" يسيئ استخدام مركزه المهيمن في السوق، من خلال جمع المعلومات الواردة من تطبيقات "إنستجرام" و"واتس آب". وقرر المكتب منع الشركة من الاستمرار في هذه الممارسات دون موافقة صريحة من المستخدمين. Advertisements وأشار زوكربيرج في تدوينته إلى أن دمج خدمات الرسائل سيجعلها أكثر ملاءمة، وأضاف أنه سيتم تحسين الخصوصية لأنه يمكن تشفير المزيد من الرسائل. الكونجرس يستدعي زوكربيرج للشهادة بـ«اختراق عملاء فيسبوك» إلا أن بول برنال خبير الخصوصية والمحاضر في قانون الإعلام في جامعة إيست أنجليا، يرى أن حجج زوكربيرج لن تقنع المشرعين. وأضاف برنال أن "زوكربيرج يأمل في تشتيت الانتباه عن قضية استغلال البيانات الشخصية، من خلال التظاهر بأن القضية الحقيقية هي حماية محتوى الرسائل". وتعد البيانات الشخصية، التي تتضمن معلومات حول أنشطة المستخدمين، مثل: "من الذين يتواصلون معهم؟ ومتى؟ وكيف؟"، أمرا مهما لنشاطات "فيسبوك". وقال خبير الخصوصية، إن "هذه المعلومات مهمة في عمليات التصنيف، التي تعد مفتاحًا لاستهداف المستخدمين سواء بالإعلانات أو المحتوى المناسب لهم، المصدر الرئيسي لأرباح فيسبوك، إلا أن ذلك يمثل أيضا خطر على خصوصية الناس واستقلالهم". «فيسبوك» أمام القضاء بعد فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» ونقلت "سي إن إن" عن منظمة المستهلك الأوروبية، وهي مجموعة ضغط للدفاع عن حقوق المستهلكين، قولها إن خطط "فيسبوك" "تثير المخاوف من الخصوصية، والاحتكار". وصرح ديفيد مارتن المتخصص في الحقوق الرقمية بالمنظمة أنه "سيكون من المهم للغاية أن يقوم المشرعون في مجال حماية البيانات والمنافسة وحماية المستهلك بفحص هذه الخطط عن كثب في حال قررت فيس بوك المضي قدما فيها". وكان "فيسبوك" قد اشترى "واتس آب" مقابل 19 مليار دولار في 2014، في أكبر عملية استحواذ على الإطلاق، وفي عام 2017، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على "فيسبوك" قدرها 123 مليون دولار، بسبب خداع المشرعين. وأكد عملاق التواصل الاجتماعي للمفوضية خلال جلسة استماع عام 2014، أنه لن يكون قادرا على مطابقة ملفات تعريف مستخدمي "فيسبوك" مع أرقام هواتفهم المستخدمة في "واتس آب"، لكن بعد عامين، أقدم على هذه الخطوة.

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