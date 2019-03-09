الان تتابع التحالف: 65 انتهاكا من الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار بالحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ارتكاب المليشيا الحوثية لــ 65 إنتهاكاً لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت قيادة التحالف العربي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خروقاتها لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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