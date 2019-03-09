الحكومة اليمنية تحذر من إبادة جماعية في حجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حذرت الحكومة اليمنية من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين في قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر «إن الميليشيات كثفت هجماتها على قرى المديرية وقصفت بالصواريخ الباليستية والدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي منازل ومزارع المواطنين والمدارس في قرى العبيسة، مما أدى لسقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح».

وفي السياق، أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، التقرير العام لحالة حقوق الإنسان في اليمن خلال أربع سنوات.

وأكد الناشط الحقوقي يوسف أبوراس أن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد مقتل وإصابة 35026 مدنيا بينهم نساء وأطفال ومسنون خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 31 ديسمبر 2018.

ونوه إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد الصحفيين، مشيرا إلى رصد 601 انتهــاك، تنوعــت بيــن القتــل بواقــع 37 قتيــلا وإصابة 71 آخرين وتعرض 246 إعلاميا للاحتجــاز والاختطاف، و44 للاختفاء القســري، و62 للتعذيــب، وتعرض ممتلكات 141 إعلاميا للاعتداء.

ولفت إلى تسجيل 7122 انتهــاكا موجــها ضــد السياســيين. وأكد أن وثيقة الشرف «الولاء القبلي» التي تسعى الميليشيات لفرضها على القبائل تأتي خوفا من تمرد بقية القبائل عليها، لافتا إلى قصف ميليشيات الحوثيين النازحين من مدينة الحديدة واستمرار حصار وقصف وقنص المدنيين في مدينة تعز ومنطقة الحشا في الضالع.

انتهاكات الحوثيين وفق تحالف رصد:

11,267 مدنيا قتلوا

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23,759 أصيبوا

16,565 مدنيا تم اختطافهم واعتقالهم واحتجازهم

368 طفلا و98 امــرأة و385 مسنا بين المختطفين

3,544 اختفوا، بينهم 64 طفلا و15 امرأة و72 مسنا

552 اختفوا في محافظة صنعاء وحدها

536 مختفـيا في الحديدة

487 مختفيا في حجة

مشاهدات يمنية