منظمة بيئية: ما تفعله اليابان كارثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجهت منظمة السلام الأخضر «جرينبيس» للدفاع عن سلامة البيئة انتقادات حادة لليابان أمس، بسبب عدم توفير الحماية للأفراد المعنيين بتطهير المواقع حول محطة فوكوشيما دايشي للطاقة النووية التي أغلقت بسبب المخاطر الإشعاعية، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام على وقوع أسوأ كارثة نووية في تاريخ اليابان.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد بدأت في إلغاء أوامر الإخلاء من بعض المناطق المحظور الإقامة فيها، حتى يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم، في أعقاب عمليات التطهير، والتي وصفها كثير من الخبراء والسكان بأنها غير فعالة.