استقالة وزيرة القوات الجوية الأميركية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هيذر ويلسون استقالت بشكل مفاجئ تقدمت وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون باستقالتها، حسبما قال مسؤولون عسكريون، الجمعة. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" قرار الوزيرة عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم نشر هوياتهم. ولم يعلن سبب الاستقالة المفاجئة لويلسن، كما لم تعلن القوات الجوية الأميركية القرار رسميا. ووافق مجلس الشيوخ على ترشيح ويلسون في مايو 2017، مما جعلها أول وزيرة في القوات المسلحة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح مسؤول أن ويلسون بصدد تولي منصبا في جامعة تكساس.

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