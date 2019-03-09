خامنئي: الشعوب المحبطة من الحضارات المادية ترنو بأنظارها إلى إيران

أكد قائد الثورة الإيرانية السید علي خامنئي، أنّ "التوجّه الیوم في العالم الإسلامي نحو إحیاء الإسلام ونمط الحیاة الإسلامیة قد ازداد بشكل كبیر، وأنّ الشعوب المحبطة من حضارات الغرب والشرق المادية، ترنو بأنظارها إلى إيران"، مبيّنًا أنّ "إيران هي الیوم محطّ أنظار الإسلام".

وركّز خلال استقباله أعضاء المؤسسة العلیا للفقه والعلوم الإسلامیة، على "ضرورة التحلّي بالطابع الثوري والتمسّك بهذا النهج في الحوزة العلمیة"، لافتًا إلى "ضرورة معرفة أعداء الجمهوریة الإسلامیة وأعداء حركة التحوّل هذه، لأنّ دون ذلك ستصاب البلاد بالركود والجمود، وستُغلب أمام سیاسات وتوجّهات أعداء هذا الشعب والإسلام".