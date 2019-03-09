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المعارضة في نيكاراغوا تفكر في الانسحاب من مفاوضات الخروج من الأزمة

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أعلن رئيس "التحالف المدني للعدالة والديمقراطية" المعارض في نيكاراغوا، الدبلوماسي السابق كارلوس تانرمان، في مؤتمر صحافي في ختام جولة ثامنة من مفاوضات الخروج من الأزمة مع حكومة الرئيس دانيبل أورتيغا، أنّ "التحالف سيعيد التفكير في المفاوضات".

ولفت في بيان عقب الاجتماع في ماناغوا، إلى "أنّنا لن ندخل بشكل مباشر في منتدى التفاوض"، أي مؤتمر الأساقفة الّذي يرأسه أسقف ماناغوا الكاردينال ليوبولدو برينيس.

وبعد ثماني جولات من المفاوضات، لم تشارك الحكومة بعد أهدافها في المحادثات.

مع الإشارة إلى أنّ منذ نيسان 2018، يواجه أورتيغا الّذي يتولّى السلطة منذ عام 2007، احتجاجات شعبية تطالب برحليه، وتخلّلتها أعمال عنف أوقعت أكثر من 300 قتيل. وزُجّ بالمئات من شخصيات المعارضة في السجن، فيما فرّ أكثر من 50 ألف مواطن من البلاد.

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