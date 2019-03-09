نقلت قناة "العربية" عن قادة في "قوات سوريا الديمقراطية"، إشارتهم إلى أنّ "هناك اتجاهًا لتمديد هدنة الباغوز حتّى صباح الغد".
وكشفت أنّ "عشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" سلّموا أنفسهم ليل أمس في الباغوز".
كانت هذه تفاصيل خبر "العربية" عن قادة بقوات سوريا الديمقراطية: اتجاه لتمديد هدنة الباغوز حتى صباح الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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