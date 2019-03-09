"العربية" عن قادة بقوات سوريا الديمقراطية: اتجاه لتمديد هدنة الباغوز حتى صباح الغد

نقلت قناة "العربية" عن قادة في "قوات سوريا الديمقراطية"، إشارتهم إلى أنّ "هناك اتجاهًا لتمديد هدنة الباغوز حتّى صباح الغد".

وكشفت أنّ "عشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" سلّموا أنفسهم ليل أمس في الباغوز".