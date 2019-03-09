النشرة: شعبة المعلومات في مرجعيون أوقفت شخصا بجرم تعاطي حشيشة الكيف

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "دورية من شعبة المعلومات في مكتب مرجعيون- حاصبيا، أوقفت المدعو "ا. ع. م" بجرم تعاطي حشيشة الكيف، وقد تمّ تسليمه إلى مخفر حاصبيا، للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني عملًا بتوجيهات الجهات المختصة".

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