عز الدين: لأهمية استكمال مسار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أكدت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين على "اهمية استكمال مسار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي وضعته خلال توليها حقيبة الدولة للتنمية الإدارية في الحكومة السابقة"، مشددة على ان "الفساد لا ينتهي بليلة وضحاها او بالكلام والشعارات، بل يحتاج الى منظومة متكاملة وعمل جماعي".

وعن الفرق بين العمل الوزاري والعمل النيابي واين تجد نفسها اكثر، إعتبرت ان "العمل الوزاري عمل تمثيلي، يشبه شخصيتي اكثر في مكان ما في حمل الملفات والتعاطي معها. العمل النيابي مختلف، لكنك تكتشف ايضا ان ملعبك واسع ويمكن ان تعمل الكثير على قدر ما تريد ان تعطي من اهتمام للمواضيع المطروحة. والعمل يتطلب طاقة كبيرة".

وعن انتقال وزارة التنمية الادارية الى الوزيرة مي شدياق في الحكومة الجديدة، اوضحت "ان الحكم استمرارية. وفي البيان الوزاري قالوا انهم سيتبنون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. اما الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فكان فيها تجزئة وهذا يخفف من وقعها. وهي مهمة لانها تؤمن منصة لمكافحة الفساد وتفتح الباب على الاقتصاد الرقمي وتؤمن فرص عمل للشباب".