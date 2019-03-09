أرسلان: مشكلتنا المستعصية هي الفساد السياسي

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي انه "عندما تحاول مجرد محاولة محاربة الفساد او كشف البعض اليسير منه وتتحول المواجهة الى مواجهة طائفية مذهبية عنصرية بغيضة نتأكد يوماً بعد يوم بأن مشكلتنا المستعصية هي الفساد السياسي الذي ينبع منه كل أنواع الفساد وأهمها الفساد الأخلاقي".، متسائلا:"الى متى ستبقى هذه الطبقة السياسية بمجملها تكابر وتحاول غض النظر عن أزمة النظام الحقيقية كفى تلاعباً بمشاعر الناس فلنضع أصبعنا على الجرح ولو لمرّة اذا كنّا فعلاً نريد الإصلاح ومواجهة وفضح الفساد والمفسدين".

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