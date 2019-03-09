السيدة بري: تمكين المرأة اللبنانية يبدأ باقرار الكوتا النسائية

نظمت الوحدة الإيطالية العاملة في إطار قوات اليونيفل في الجنوب وبلدية صور إحتفالاً لمناسبة يوم المرأة العالمي برعاية عقيلة رئيس محلس النواب السيدة رندى عاصي بري

وفي كلمة له أكد قائد القطاع الغربي في اليونيفل الجنرال ديو داتو أبانيا أن "نهضة لبنان من جديد لا يمكن ان تتجاهل قيمة المرأة وعملها وقبل كل شيء حبنا لأرضنا"، مضيفا:"نسلط الضوء اليوم على أهمية دورالمرأة في المجتمع لاسيما النساء في لبنان حيث يشار اليهن كنموذج للجميع وعلى انهن عنوان للشجاعة وهذا أقل ما لا يمكن وصفه".

من جهتها حيت السيدة بري "أمهات الجنوب اللبناني اللواتي في مثل هذه الأيام من ثمانينات القرن الماضي في بلدة معركة و على مساحة الجنوب كن يحتفلن بيوم المرأة العالمي على طريقتهن و يعكسن الصورة الناصعة للمرأة المقاومة و المناضلة بأجمل ما يمكن أن تتجسد الصورة و بما ملكت أيديهن من أساليب فاستطعن التأكيد على أن حق الدفاع عن الأرض وواجب تحريرها من الإحتلال ليس حقاً و واجباً ذكورياً فحسب إنما هو واجب إنساني متى إستدعى الواجب ذلك و مهما غلت التضحيات"، مضيفة:" اليوم وفي يومهن العالمي و للمرأة الجنوبية بشكل خاص و اللبنانية بشكل عام ، و لكل نساء العالم و للعاملات في قوات الطوارىء الدولية على مختلف مواقعهن و رتبهن ، بإسمي الشخصي و بإسم دولة رئيس مجلس النواب ، أتوجه لهن بالتهنئة و التقدير متمنين لهن المزيد من التألق و دوام النجاح في أداء أدوارهن الانسانية .

وأكدت بري أن "تمكين المرأة اللبنانية يبدأ باقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي وهذا الأمر يمثل ألف باء الشراكة"، مشددة على ضرورة "إصدار كافة المراسيم التطبيقية والتشدد بتطبيق القوانين المتصلة بحماية المرأة من العنف الأسري و مقاربة ظاهرة تفشي الزواج المبكر للقاصرات مقاربة قانونية و تشريعية مشددة".