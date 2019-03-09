أطباء محافظة النبطية: لرفع الغبن عن الطبيب وتصحيح العمل المؤسساتي داخل نقابة الأطباء

أكّد رابطة أطباء محافظة النبطية، عقب لقاء عقدته لأطباء محافظة النبطية، تمحور حول آلية العمل خلال الانتخابات المقبلة لنقابة الأطباء، "ضرورة تصحيح العمل المؤسساتي داخل النقابة، وذلك من خلال تعديل النظام الداخلي، بحيث تحدّد المسؤوليات والحقوق".

ولفتوا في بيان، إلى "أهمية تصحيح الوضع المغلوط بما خَصّ الجمعيات العلمية وصناديقها، الاستعجال بإدراج الطروحات الّتي ستغطي صندوق التقاعد والإعانة، وإطلاق مشروع متابعة قرار الضمان الصحي المجاني للطبيب ما بعد التقاعد الموعود"، مركّزين على "ضرورة الموافقة على المعاش التقاعدي الجديد ضمن هذه الخطة الإصلاحية والسعي إلى رفعه قدر المستطاع، وتسهيل أعمال الطبيب في النقابة، وأن تكون بخدمة الطبيب بموظفيها".

كما طالب المجتمعون بـ"رفع الغبن عن الطبيب في كلّ مكان وحمايته وحفظ كرامته وزيادة المعاش التقاعدي للطبيب".

في هذا الإطار، وعد المرشح لمنصب رئيس نقابة أطباء لبنان الدكتور محمد حيدر، الّذي حضر اللقاء، بأن "يعمل جاهدًا من خلال فريق عمل متكامل على تعزيز دور الطبيب، وإيصال صوته وهواجسه إلى النقابة"، داعيًا الجميع إلى "العمل على دعم المرشح الّذي سيكون ممثّلًا للطبيب".