عطالله: الفاسدون يشبهون داعش والسيد نصرالله وضع اصبعه على الجرح

أكد وزير المهجرين غسان عطالله أن "المعارك التي خضناها من اجل تحرير الارض كانت بهدف الحفاظ على الدولة والكيان"، مشيرا الى ان "وجود عدو على ارضنا هدفه تدمير الكيان ووجود فساد في المؤسسات يقوم بنفس الوظيفة".

وفي حديث تلفزيوني إعتبر عطالله أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع اصبعه على الجرح والنقاط على الحروف في خطابه حول الفساد بالأمس"، مؤكدا اننا "لم نعد قادرين على التأخر عن معركة الفساد التي هي شبيهة بمعركة التحرير خصوصا ان الشعب اللبناني تعرض لخيبات أمل كبيرة".

وراى عطالله ان "حزب الله والتيار الوطني الحر اثبتا مجددا انهما دائما في نفس الخندق ولا يمكننا الاستمرار بنفس اسلوب الحكم السابق"، معتبرا ان "الفاسدين في لبنان يشبهون داعش من ناحية تخويف الناس منهم"، مؤكدا أن "فتح باب معركة الفساد هو الملاذ الاخير للبنان مبدأ عفى الله عن ما مضى مرفوض".