الغريب: شعرنا من خلال غراندي بالمنحى الإيجابي لعملية عودة النازحين

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أنّ "المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أبلغه أنّه عاد مطمئنًا من دمشق، وهناك تحسّن كبير في الوضع العام، وفي علاقة السلطات السورية بالمنظمات الدولية".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "هذا أمرًا يساعدنا في لبنان على الاهتمام بأوضاع النازحين السوريين في مناطق عودتهم في سوريا"، لافتًا إلى "أنّنا شعرنا من خلال غراندي بالمنحى الإيجابي لعملية عودة النازحين".
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