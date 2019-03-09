تفقد وزير الصحة جميل جبق مستشفى زحلة الحكومي بحضور نواب المنطقة . واكد جبق أن " ما يهمنا ان تسير المستشفى بشكل قانوني وهناك حاجة لبعض الوظائف لتسير مرفق عام ولا علاقة لي بالوظائف السابقة"، مضيفا:"هذه اول مستشفى حكومي ادخل عليها وأجد لديها وفرا ماليا وهذا دليل على الادارة الناجحة ".

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كانت هذه تفاصيل خبر جبق تفقد مستشفى زحلة الحكومي: المستشفى لديها وفر مالي وهذا دليل على الادارة الناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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