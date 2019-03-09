تداول 492 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة بلغت 22 سفينة، بينما سجلت الأرصفة تداول 492 شاحنة بضائع و64 سيارة.
وأوضح بيان الهيئة اليوم السبت، أن حركة التداول شملت 245 شاحنة و39 سيارة واردات، بينما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و25 سيارة.
وسجل ميناء سفاجا استقبال 3 سفن هي (محبة والحرية 2 ونما اكسبريس) بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة "بوسيدون اكسبريس" وغادرت 3 سفن.
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