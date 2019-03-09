وكيل "صحة الوادي الجديد": "مبادرة الرئيس للكشف عن فيرس سي" نجحت بنسبة 234%

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، فحص 65242 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 8 مارس2019، ضمن فعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 234% ضمن المستهدف تحقيقه، منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية أمس الجمعة، الذي شهد فحص 8759 مواطنا.

ولفتت "مشرف"، إلى أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنًا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقًا في مركز الخارجة و30 فريقًا في الداخلة و10 فرق ثابتة في الفرافرة وفي مركزي باريس وبلاط 6 فرق لكل مركز.