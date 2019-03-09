محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، فحص 65242 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 8 مارس2019، ضمن فعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 234% ضمن المستهدف تحقيقه، منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية أمس الجمعة، الذي شهد فحص 8759 مواطنا.
ولفتت "مشرف"، إلى أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنًا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل.
وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقًا في مركز الخارجة و30 فريقًا في الداخلة و10 فرق ثابتة في الفرافرة وفي مركزي باريس وبلاط 6 فرق لكل مركز.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "صحة الوادي الجديد": "مبادرة الرئيس للكشف عن فيرس سي" نجحت بنسبة 234% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.