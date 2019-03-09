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سفير الهند لدى باكستان يعود اليوم إلى اسلام اباد

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (د ب ا)

قالت وزارة الخارجية الهندية أن مفوضها السامي (السفير) أجاي بيساريا لدى باكستان سوف يعود اليوم السبت إلى إسلام أباد لاستئناف عمله.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، بحسب قناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية.

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كان قد تم استدعاء بيساريا إلى نيودلهي للتشاور في أعقاب هجوم مسلح اودي بحياة 40 جنديا هنديا في الشطر الهندي من كشمير .

وفي أعقاب الهجوم الانتحاري ،ردت الهند بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 شباط/فبراير أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل تسليمه للسلطات الهندية في بادرة سلام.

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