مقتل 10 أشخاص إثر تصادم بين سيارة وشاحنة شرق الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - رامجاره/جارخند (الهند) (د ب أ)

- ذكرت الشرطة الهندية أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم اليوم السبت بسبب تصادم أمامي بين سيارة وشاحنة على طريق سريع بمنطقة "رامجاره" بولاية جارخند شرق الهند، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم.

وقال بهارات باسوان مسؤول الشرطة بمركز شرطة "كوجو" بمنطقة "رامجاره" للصحفيين إن الحادث وقع قرب قرية "بنكي" في وقت مبكر صباح اليوم، عندما كانت السيارة في طريقها من مدينة رانشي عاصمة ولاية جارخند إلى منطقة اورانج آباد بولاية بيهار.

والضحايا، من بينهم ثلاث نساء وطفلان ينتمون إلى نفس الأسرة وكانوا عائدين إلى منزلهم بعد حضور أحد المراسم الهندوسية.