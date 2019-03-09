وزيرة الأسرة الألمانية تضع لنجلها قواعد واضحة لاستخدام الهاتف الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسنابروك، ألمانيا (د ب أ)

ذكرت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي أنها تضع قواعد واضحة لنجلها الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام لتنظيم استخدامه للهاتف الذكي.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "جيل الألعاب الإلكترونية وجد طريقه أيضا لبيت جيفي. فهذه قضية كبيرة لدينا!".

وعن المدة التي تسمح جيفي لنجلها فيها باستخدام الهاتف الذكي، قالت الوزيرة: "هذا أمر صعب تحديده، ربما ساعة... ويجب أن يتخللها فترات توقف. وعندما يكون لدينا أحد أصدقاء المدرسة، لا نتمسك بشدة بهذه القواعد".

وفي المقابل، أكدت الوزيرة أنه غير مسموح تماما باستخدام الهاتف الذكي خلال تناول الطعام، وقالت: "لا أريد أن يكون هناك هاتف على طاولة الطعام. المهم هو وضع قواعد واضحة. هذه القواعد يمكن التوافق عليها سويا، لكن يتعين في النهاية الالتزام بها".