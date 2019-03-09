رئيس البرلمان الأوروبي: يمكن تأجيل البريكست إلى مطلع يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال تاجاني إن " تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية آذار/مارس إلى مطلع تموز/يوليو، كحد أقصى".

وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، حيث قال:" في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم إعادة طرح اتفاق الخروج من التكتل للتصويت في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال فشل تمرير الاتفاق مرة أخرى، ستطرح ماي الخروج بدون اتفاق للتصويت يوم الأربعاء المقبل، وإذا فشل تمرير هذا الإجراء أيضا، سينظر أعضاء البرلمان يوم الخميس المقبل فيما إذا كان يتعين على لندن أن تقدم طلبا لتأجيل بريكست.

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وقال تاجاني إن المهم هو " تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية"، وحذر من أن هذا سيكون " كارثة للاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا".

في الوقت نفسه، اتسم موقف تاجاني بعدم الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بنص اتفاق الخروج، حيث قال:" من غير الممكن تماما أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج كما لا يمكن ذلك أبدا في مسألة ايرلندا الشمالية".

يأتي البند المتعلق بما يعرف بـ "شبكة الأمان" على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى حين حل المشكلة بطريقة أخرى.

وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بتقديم مزيد من التنازلات.