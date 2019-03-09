بريطانيا ترفض مقترحا أوروبيا بشأن أيرلندا الشمالية

رفضت الحكومة البريطانية، مقترحا أوروبيا ببقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبي دون باقي المملكة المتحدة. وأوضحت الحكومة - وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - أن رفضها جاء بهدف تجنب محاولة إقامة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد حذرت أمس من رفض خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقالت في إقامة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد حذرت أمس من رفض خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقالت فيخطاب لها" إن أعضاء البرلمان يواجهون الأسبوع المقبل اختيارا حاسما، إما دعم اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو رفضه، مشيرة إلى أن دعم اتفاق (بريكست) يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي، أما إذا رُفِض فلا أحد يعرف ماذا سيحدث".

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