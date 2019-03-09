المبعوث الأمريكي لفنزويلا: جوايدو ليس دمية للولايات المتحدة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا إليوت أبرامز" على أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو ليس "دمية" للولايات المتحدة، مشددا على أنه يحظى بدعم واسع في بلاده".
وأضاف أبرامز ـ في تصريحات له حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت -" إن عودة جوايدو يمثل حدثامهما في جهوده الرامية إلى استعادة الديمقراطية في بلاده، منوها بأن الاستقبال الحار الذي حظي به من قبل الفنزويليين، والمجتمع الدولي يعد إشارة على الدعم الواسع الذي يتمتع به".
وكان جوايدو قد عاد إلى العاصمة كراكاس يوم
يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
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