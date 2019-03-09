قطر تدفع ثمن سياساتها بتهميشها في المحافل الإقليمية والدولية

سلطت صحيفة البيان الإماراتية على غياب قطر عن المحافل الدولية والإقليمية من القمة الخليجية في الرياض إلى مؤتمر وارسو إلى القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، سعت الدول لحضورها بممثليها لإبراز مواقفها ورؤاها في مختلف القضايا.

وقالت "البيان" في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان (قطر تدفع ثمن تهميشها) إن هذا التهميش هو نتيجة طبيعية لعزلة قطر عن محيطها ونشوزها وارتمائها في أحضان القوى المعادية صاحبة السياسات والتوجهات العدوانية المنتقدة من الجميع، وهو

ما فسّره وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ، بقوله: "إن تقلّص دور الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه"، موضحاً ذلك بقوله: "ندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر، بل لنرجسية لا منطق لها، ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها".وأضافت الصحيفة أنه رغم حضور قطر هذه اللقاءات، فإنأحداً لم يشعر بوجودها، بل ذهبت تنتقد وتهاجم هذه المحافل من خلال إعلامها المشبوه وكأنها لم تشارك فيها، وفي الوقت نفسه لم يشعر أحد لا بغيابها ولا بحضورها، فقد باتت قطر، بسبب سياساتها وتوجهاتها الداعمة والممولة للإرهاب والتطرف، وبسبب سياساتها العدوانية تجاه إخوانها العرب، مهمّشة في المحافل الدولية الجادة والتي تناقش قضايا مهمة ومصيرية.وشددت صحيفة البيان في ختام افتتاحيتها على أن ادعاءات قطر الكاذبة ومظلوميتها الفاشلة بأنها "دولة محاصرة" لم تعد تنطلي على أحد، وعليها أن تسارع باستيعاب الدروس قبل فوات الأوان، وأن تتخلص من إرثها المأزوم، بعد أن ثبت لها فشل كل محاولاتها لإخفاء عيوبها وأخطائها الفادحة.