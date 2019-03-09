قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين في غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة؛ ما أجبر قوارب الصيد على المغادرة دون وقوع إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت عدة غارات متفرقة على قطاع غزة فجر اليوم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل. دون وقوع إصابات.وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت عدة غارات متفرقة على قطاع غزة فجر اليوم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلالالإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.

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