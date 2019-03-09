البنتاجون يهدد تركيا بعواقب "خطيرة" حال شرائها إس- 400 الروسية

هددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الحكومة التركية بأنها قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ من طراز "إس-400" تطبيقًا للعقد المناسب بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، تشارلز سامرز - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت ردًا على سؤال حول عزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على شراء هذه المنظومات الصاروخية-: "ستكون هناك

في حال استلام تركيا إس-400 عواقب خطيرة بالنسبة إلى علاقاتها معنا، بما في ذلك العلاقات العسكرية".وشدد سامرز على أن تطبيق تركيا لهذا العقد سينعكس على اتفاقاتها حول شراء أسلحة من الولايات المتحدة، مبينا أنه في هذه الحالة لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات F-35 وصواريخ باتريوت.وسبق أن حذرت الولايات المتحدة مرارا السلطات التركية من شراء منظومات "إس-400" من روسيا، مهددة بفرض عقوبات عليها تشمل إلغاء الصفقة حول تزويدها بمقاتلات "F-35" ومنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.لكن تركيا أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست قائمة على الإطلاق، متعهدة باتخاذ إجراءات جوابية ردًا على أي عقوبات أمريكية في هذا السياق.