غدًا.. أمريكا تتحول إلى توقيت توفير ضوء النهار.. وجدل حول تطبيقه

تتحول الولايات المتحدة إلى توقيت توفير ضوء النهار اعتبارا من الساعة الثانية من بعد منتصف ليل غد الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.
ويقوم معظم الأمريكيين بتحريك عقارب ساعاتهم للأمام بواقع ساعة حيث يبقى التوقيت على هذا النحو ستة أشهر ليعود بعد ذلك إلى التوقيت الأساسي في الثالث من نوفمبر المقبل.
على أن بعض الولايات الأمريكية مثل هاواي ومعظم ولاية أريزونا اختارت عدم الالتزام بهذا التقليد المتبع منذ أكثر
يذكر أن تغيير التوقيت بهدف توفير ضوء الشمس كان قد بدأ تطبيقه في
وكان قد جرى استفتاء في ولاية كاليفورنيا في شهر نوفمبر الماضي أسفر عن تأييد مواطني الولاية لتغيير الساعة على مدار السنة بأكملها ، بدلا من التغيير من فترة لأخرى بما قد يؤثر بالسلب على فقد ساعة من ساعات النوم اليومي للمواطنين بما قد يتسبب بدوره في حوادث على الطرق وأزمات قلبية.
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