قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرة دون طيار

رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه فى تمام الساعة12:24 بالتوقيت المحلي من صباح أمس الجمعة مؤكدا ما رصدته منظومة الدفاع السعودي.

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال

فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.واختتم العقيد المالكي تصريحه، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بمايتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.من جهته أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح أمس الجمعة الموافق 1 / 7 / 1440هـ، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة5 خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت 6 مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.