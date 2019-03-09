رئيس البرازيل يزور واشنطن لبحث أزمة فنزويلا

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 19 مارس، ومن المتوقع أن يناقش مع الرئيس دونالد ترامب موضوعات من بينها الوضع في فنزويلا. فنزويلا. ويبدي بولسونارو، الكابتن اليميني السابق بالجيش إعجابه علنا بترامب، وفقا لوكالة "رويتر". وتحدث الزعيمان خلال اتصال هاتفي عقب فوز بولسونارو في الانتخابات في أكتوبر عن "التزام قوي بالعمل جنبا إلى جنب" بشأن قضايا تؤثر على البلدين. وحتى قبل توليه الرئاسة في يناير، تعهد بولسونارو بمعارضة الحكومة الفنزويلية حيث دفعت أزمة اقتصادية ملايين الأشخاص إلى الهروب منهم كثيرون إلى البرازيل المجاورة.

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