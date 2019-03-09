مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في فلوريدا

قتل خمسة أشخاص أمس في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأميركية.

و ذكرت السلطات المحلية ان طائرة من طراز "بايبر" ثنائية المحرك تطمت في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في مطار إقليمي وتم انتشال خمس جثث تم من جسم الطائرة.

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