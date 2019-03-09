منفذ الهجوم على مسجد كيبيك في كندا يستأنف الحكم

استأنف كندي حكم عليه بالسجن "40 عاماً" إثر إدانته بقتل ستة مصلين في مسجد في كيبيك عام 2017 الحكم الصادر بحقه، وفق ما ذكرت تقارير محلية أمس.

وأدين ألكسندر بيسونيت في 8 فبراير بالسجن المؤبد دون إمكانية طلب الإفراج المشروط، في الاعتداء الأكثر دموية على مسجد في دولة غربية.

في 29 يناير 2017 أطلق بيسونيت النار على نحو 40 رجلاً و4 أطفال بعد الصلاة في القاعة الكبرى بالطابق الأرضي للمسجد مما أدى إلى مقتل ستة رجال وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وقال محامو بيسونيت في طلب الاستئناف المقدم في محكمة كيبيك إن القاضي فرنسوا هويو فرض "عقوبة غير قانونية وغير منطقية في قرار السجن 40 عاماً قبل أن يحق له "بيسونيت" التقدم بطلب للإفراج المشروط" وفق إذاعة راديوكندا العامة.

واعتبر رئيس المركز الإسلامي بوفلجة بن عبد الله الحكم الذي يمنع بيسونيت من التقدم بطلب للإفراج المشروط قبل بلوغه 67 عاماً، متساهلاً جداً.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بأن تكون مدة السجن 150 عامااً، لكن القاضي هويو اعتبر الطلب "غير منطقي" وغير دستوري.

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