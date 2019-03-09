الولايات المتحدة تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بانتهاك العقوبات

قالت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة، إن وزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي، وجهت إليه اتهامات بانتهاك العقوبات.

وقالت الوزارة إن العصامي، وهو أيضاً نائب سابق لرئيس فنزويلا، انتهك العقوبات المفروضة عليه منذ عامين.

كما وجهت اتهامات إلى شريكه التجاري الفنزويلي سامارك لوبيز بيلو وأربعة آخرين، من بينهم أمريكيان، ساعدوا الرجلين في تجنب العقوبات.

وقالت الوزارة إن العصامي انتهك العقوبات من خلال استخدام شركات أميركية لحجز طائرة خاصة للقيام برحلات خارجية، من بينها رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير.

ويواجه العصامي ولوبيز بيلو خمسة اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات وانتهاك قانون "كينجبين آكت" الذي يستهدف من يعتقد أنهم يشكلون تهديدات للأمن القومي الأميركي وللسياسة الخارجية الأميركية والاقتصاد الأميركي.

وقد تصل العقوبة القصوى لكل تهمة من التهم الخمسة إلى السجن لمدة 30 عاماً.

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