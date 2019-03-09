الصين: نعمل مع أميركا ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق تجاري

قال وانج شو وين نائب وزير التجارة الصيني اليوم السبت، إن الصين والولايات المتحدة مازالتا تعملان ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم.

ويشارك وانغ بشكل كبير في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة .

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن وإن الجانبين يعملان على التوصل لاتفاق لإنهاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر خلال الحرب التجارية لأن التعريفات المتبادلة لا تفيد أيا من الطرفين.

ولكنه قال إن أي آلية تجارية يتم تحقيقها لابد وأن تكون متساوية وعادلة.

وقال كليت ويليمز المستشار التجاري للبيت الأبيض أمس إن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لم يقدموا أي خطط جديدة لإرسال فريق إلى الصين لإجراء محادثات تجارية مباشرة على الرغم من أنه مازال هناك عمل كثير يتعين إنجازه من أجل التوصل لاتفاق.

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