كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الألماني السابق: ميركل قد تتخلى عن منصبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابريل عن توقعه بأن تتخلى المستشارة أنجيلا ميركل عن مهام منصبها قبل انتهاء الفترة التشريعية لتسلم مهام المنصب لخليفتها في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب كارنباور.

وقال غابريل، الذي كان يترأس من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت، "أنا شخصياً لا أعتقد أن أنجيلا ميركل بالغباء الذي يجعلها تترك أنيجريت كرامب كارنباور تسير بجانبها مثل كلب بودل على مدار عامين ونصف العام".

وذكر غابريل، أن ميركل تتمتع بمزايا كبيرة مثل روح الدعابة وعدم تكالبها على السلطة، وهو ما أفاد الحياة السياسية في ألمانيا، وقال: "لكننا نعيش الآن في مرحلة يتمنى الناس فيها مجدداً تولي المزيد من القيادة... إنهم يشعرون أنه ليس كافياً أن العالم بأكمله يقف رأساً على عقب ولا يوجد في السياسة من يقول: بالمناسبة، نحن نريد البقاء لفترة طويلة لنجتاز الأزمة".

ووجه غابريل انتقادات لميركل بسبب سياستها الأوروبية تجاه فرنسا، موضحاً أن ألمانيا دائماً ما تترك يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممدودة بالمقترحات.

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وذكر غابريل أنه ليس لديه تفسير لذلك، وقال: "إننا نضيع فرصة كبيرة، ربما الفرصة الأخيرة التي لدينا".

وقبل مرور نحو عام على تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اندلع خلاف بين قطاعات في التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حول مستقبل حكومة ميركل.

وقد أثار "قيم التحالف"، وهو جناح يضم محافظي التحالف المسيحي، نقاشاً حول تغيير قريب في قيادة المستشارية.

وفي المقابل، استبعد عدد من ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتخاب الحزب المسيحي الديمقراطي رئيسته الجديدة كرامب كارنباور لتولي منصب المستشارية، حال تخلي ميركل عن منصبها قبل انتهاء الفترة التشريعية في 2021.