كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة أمريكية مفصلة للغاية حول "السلام في الشرق الأوسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيسون غرينبلات، أن خطة السلام الأميركية المستقبلية للشرق الأوسط ستكون "مفصلة للغاية".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وعلى أثر الاجتماع المغلق، أكد المندوب الكويتي لدى المنظمة الدولية منصور العتيبي أن "غرينبلات" لم يعط أي تفاصيل.

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في المقابل أضاف العتيبي أنه حصل نقاش حول الخطة أثناء الاجتماع.

فيما أكد غرينبلات أن خطة السلام لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.