الجهاد يشــغـــل  بال علماء الدولة.. في دفاتر علمية لرابطة العلماء تحدثت عن 35 صنفا

منذ مدة شرعت الرابطة المحمدية للعلماء، في الترويج لسلسلتها الجديدة من الدفاتر العلمية التي تروم تفكيك خطاب الغلو والتطرف، وهي سلسلة أعدتها وحدتها المتخصِّصة في تفكيك خطاب التطرف، ومراكزها العلمية، ومختلف وحداتها البحثية، وتم العمل فيها على تفكيك عدد من المفاهيم ذات الصبغة الشرعية التي يحرّفها بعض المغالين، ويبنون عليها خطابات المُفَاصلة والكراهية والعنف، ومن بين هذه الدفاتر العلمية ما ألفه الأمين العام للرابطة المحمدية، الدكتور أحمد عبادي حول مفهوم الجهاد في الإسلام، ليخلص إلى أن الجهاد كما يُقرأ من سورتي “براءة” و”الأنفال”، “ليس جهادا بالسنان والسيف فقط كما يحاول البعض تصويره”، مضيفا أن المقصد الذي في السورتين “كلُّهُ سلمي بامتياز”، وأن الإعداد للقوة ورباط الخيل إنما للإرهاب عن العدوان، وثنيِ من ينوُونه عن الإقدام عليه بإظهار قدر من القوة يرهبهم من عواقبه.

وبعد التذكير، في دفتره المعنون بـ”في تفكيك مفهوم الجهاد”، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه”، ذَكَر العبادي أنه لا يمكن بدء مسار الجهاد دون الجهاد الأول؛ أي “جهاد النفس حتى لا تبقى في غفلتها”، مضيفا أن المراد من وراء هذا الجهادِ هو جهادُ التساؤل وجهاد الانتباه، الذي يُبرعِمُ في النفس إرادة البحث عن أجوبة هذه التساؤلات.

وصنّف عبادي الجهادَ أصنافا، أوّلُها ما ذُكِرَ من “جهاد النفس” عن بقائها في الذهول لكي تستيقظ، ثم “جهاد النفس حتى لا تبقى في حالة جمود”، بتدريبها على التساؤل الذي سيؤدّي إلى “جهاد المكابدة”، للبحث عن الأجوبة، والذي سيؤدي بدوره إلى “جهاد إلزام النفس بالاستدامة على طلب العلم”، ثم “جهاد الموانع” التي تحول دون طلبه..

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ويعدّد عبادي خمسة وثلاثين صنفا للجهاد، لا تكون ثلاثٌ منها إلا بإذن من “مؤسسة الإمامة العظمى”، التي يذكر أنها “منضبطة بضوابطها الشرعية، وإجماعَاتها الفرضية، ومتطلباتها الحكمية، ومصداقيتها التاريخية”، ولذا تكون لها الصلاحية الحصرية في إعلان الحرب، والإذن بالقيام بـ”الجهاد بالانتظام في البنيان المرصوص”، و”الجهاد بالحراك إلى الميدان المنصوص”، و”الجهاد بالقيام بالقتال المخصوص”.

وذكّر الأمين العام لرابطة العلماء “في تفكيك مفهوم الجهاد” بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رأس الأمر الإسلام.. وذروة سنامه الجهاد”، ليستنتج أن الجهاد حالة مصاحبة للإنسان في كل أحواله، وأنه حسب كمال درجة جهاد الإنسان تعظُمُ منزلته عند الله؛ فيكون ملازما للقلب، واللسان، وما يصدر عن الإنسان من بيان، “وحين يقعُ التهديد بالأذى والضّرر يُفرض الدفاع عن الأرواح، وحقن الدماء بكل الوسائل المتاحة لمنع من عنده نية العدوان من إمضاء عدوانه”، مستشهدا بآيات من مطلع سورة التوبة ليبيِّن أن “المشرِكين الذين يُصِرُّون على شِركهم وإشاعَتِه، ويُصرّون على أَذى المسلمين وعدم احترام العهود والعقود، يُبرِئون المسلمين بسلوكهم هذا من مراعاة ذمتهم، بخلاف المشركين الذين عاهدوا ووفّوا”.

والجهاد في صنف من أصنافه، حسب الكاتب، غرضه “إرهاب من يكنّون في أنفسهم عزائم العدوان، حتى يعدلوا عن هذه العزائم، فتُفسَخَ”، وهنا يكون “السلم هو المطلب الجوهري”، مصداقا لآية: “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله”، حتى لو “كنت تعلم أن عندهم إرادة مخالفتك”. وبالتالي فإن “التسلّح هو أساسا لثني المعتدين، حتى يستقرّ السِّلم، وتتيسّر شروطه”، ويكونَ الإبداع، والترقي، ورؤيةُ ثمرات العمل بهَاديات الوحي بالتأسيس عليه. وهذا حسب الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء “بناء واضح لمقتضيات إثبات وإقرار الأمن والسلم في المجتمعات لتكون مجتمعات العدل والرحمة والفضل والخير.. أما إذا أصر أهل العدوان على عدوانهم فإنهم يجدون أمامهم من القوّة الفعليّة، والاستعداد للتضحية والاستماتة فيها ما يصدّ عدوانهم، ويجعلهم يضربون ألف حساب قبل اعتزام العدوان على أهل الإيمان”.