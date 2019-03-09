الصين تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق تجاري وأميركا تتقاعس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو وين يوم السبت أن الصين والولايات المتحدة لا تزالان تعملان ليلا ونهارا للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم.

ويشترك وانغ بشكل كبير في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأفاد وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني قائلا إنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن وإن الجانبين يعملان على التوصل لاتفاق لإنهاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر خلال الحرب التجارية، لأن التعريفات المتبادلة لا تفيد أيا من الطرفين. ولكنه نوّه إلى أن أي آلية تجارية يتم تحقيقها لابد وأن تكون متساوية وعادلة.

وصرّح المستشار التجاري للبيت الأبيض كليت ويليمز يوم الجمعة أن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لم يقدموا أي خطط جديدة لإرسال فريق إلى الصين لإجراء محادثات تجارية مباشرة على الرغم من أنه لا يزال هناك عمل كثير يتعين إنجازه من أجل التوصل لاتفاق.