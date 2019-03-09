مرشح مفاجئ لخلافة سولاري في تدريب الريال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مرشحا مفاجئا ظهر على قائمة اهتمامات ريال مدريد الإسباني، فيما يخص اختيار المدير الفني الجديد للميرنغي.

وبحسب ما نقله موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني للكاميرون، بات أحد الأسماء المرشحة لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، في الموسم الحالي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، معجب بشخصية سيدورف وإصراره على تحقيق الانتصارات.

ويميل تفكير بيريز نحو الاستعانة بسيدورف كمدير فني مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع إقالة سولاري بشكل رسمي.

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أما قائمة المرشحين لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، فإنها تضم حتى الآن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي السابق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

وأكد الموقع الإسباني أن زيدان ومورينيو لن يوافقا على قيادة الميرنغي فيما تبقى من الموسم الحالي (12 جولة بالدوري الإسباني).

وكان ريال مدريد مر بأسبوع مرير ودع خلاله بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة على لقب الليغا إثر اتساع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة.