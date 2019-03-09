مدرب يوفنتوس: الخروج من دوري الأبطال ليس فشلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، أن خروج فريقه المحتمل من بطولة دوري أبطال أوروبا، لن يعد فشلا.
وكان اليوفي قد خسر ذهابًا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (2-0)، لحساب ثمن نهائي دوري الأبطال، وهزم أودينيزي (4-1) أمس في الكالتشيو، قبل مواجهة الإياب مع الروخي بلانكوس، الثلاثاء المقبل.
وعن ذلك قال أليغري، خلال المؤتمر الصحفي بعد لقاء أودينيزي "منذ وصولي إلى هنا، كان دوري أبطال أوروبا هدفًا دائمًا.. لكن إذا قال الناس إن خروجنا من البطولة سيكون فشلًا، فهذا ليس صحيحًا".
وتابع "سنبذل قصارى جهدنا يوم الثلاثاء، إذا عبرنا للدور التالي سيكون أمرًا رائعًا.. وإذا لم يحدث ذلك، سنحاول مرة أخرى العام المقبل".
وأردف "في كل موسم، كنا نصل لأدوار خروج المغلوب، لذا سنرى ما سيحدث.. عندما أسمع الآخرين يقولون إن خروج يوفنتوس سيكون فشلًا، أجد ذلك مضحكًا".
وواصل أليغري "إذا لم نتأهل، سيكون الأمر عبارة عن مباراة كرة قدم، وسنحاول من جديد.. فزنا من الناحية النظرية ببطولتين هذا الموسم، وهذا ليس فشلًا".
وكان البيانكونيري قد أحرز السوبر الإيطالي، بعد فوزه على ميلان، كما بات قريبًا للغاية من التتويج الرسمي بلقب الدوري، لا سيما أنه يتقدم الآن بفارق 19 نقطة على نابولي، أقرب ملاحقيه.
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